Tiro a volo: La Volpe trionfa nello skeet Junior agli Europei, oro anche nella gara a squadre!

Oro e record europeo di categoria eguagliato. Si tinge d’azzardo la pedana di Arene, teatro in questi giorni dei Campionati Europei Junior 2026 di tiro a volo. Ed il merito è di Antonio La Volpe, trionfatore nello skeet maschile.

Il nostro portacolori ha battagliato a lungo con il greco padrone di casa Fotios Baxevanakis, imponendosi con 34 piattelli su 36 e superando di un solo tiro l’ellenico, secondo con 33/36. Terzo invece il rappresentante della Gran Bretagna Henry Lungley con 28/32.

Quarto posto poi per l’altro rappresentante della Gran Bretagna Charlie Worral (24/28), seguito dal tedesco Alexander Maximlian Seibel (18/24), dal finlandese Aapo Jaakko Ylimaeki (18/24), dal neutrale Kirill Makarov (8/12) e dal terzo britannico George Bramley (8/12).

Da segnalare poi il dodicesimo piazzamento di Marco Coco, fermatosi a 119/125 uscendo per primo nell’affollatissimo shoot-off valevole per l’ingresso all’ultimo atto. Più indietro Antonio Bellu, ventesimo con 116/125. L’Italia ha poi festeggiato la medaglia d’oro nella prova a squadre. Il trittico composto da La Volpe/Coco e Bellu ha infatti rotto complessivamente 357 piattelli, tre in più rispetto alla squadra neutrale formata da Makarov/Ivanov e Golubev, piazzatasi al secondo con posto con 354 precedendo di un solo colpo la Finlandia di Ylimaeki/Kauppinen/Ervasti, terzi con 353.