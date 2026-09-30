Tiro a volo, Italia d’argento a squadre nello skeet junior femminile agli Europei. Nember e Buselli in finale

Medaglia d’argento nella classifica a squadre per l’Italia nello skeet junior femminile agli Europei 2026 di tiro a volo: a Malakasa, in Grecia, le azzurrine chiudono al secondo posto come terzetto al termine delle qualificazioni individuali, che promuovono all’ultimo atto Arianna Nember e Dalia Buselli, mentre si classifica 11ma Eleonora Ruta.

Nelle qualificazioni domina in maniera incontrastata l’ucraina Ielyzaveta Pyvovarova, che chiude in testa con lo score di 123/125, nuovo record europeo e record del mondo eguagliato, distanziando di 6 piattelli le più immediate inseguitrici, che si fermano a quota 117: allo shoot off è seconda l’azzurrina Arianna Nember, che batte in un duello l’atleta individuale neutrale Kseniia Shuliak.

Alle loro spalle tre atlete a quota 114: dopo lo spareggio è quarta la britannica Katy Jane Essex, che fa meglio dell’atleta individuale neutrale Varvara Zaitseva, quinta, e della britannica Jessica Louise Hambrook, sesta. Vanno in finale anche le due tiratrici con lo score di 113: allo shoot off è settima l’azzurrina Dalia Buselli, che batte la tedesca Emilie Bundan, ottava.

L’altra azzurrina in gara, Eleonora Ruta, invece, si classifica 11ma a quota 11/125. Nella graduatoria a squadre la medaglia d’oro va alle Atlete Individuali Neutrali con 342/375, che beffano per un solo piattello l’Italia, che centra la medaglia d’argento a quota 341, mentre sale sul gradino più basso del podio la Gran Bretagna, terza con 340.