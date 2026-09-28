Tiro a volo, Italia ambiziosa nello skeet agli Europei in Grecia

Da martedì 29 settembre a giovedì 1° ottobre, inizieranno gli Europei 2026 di tiro a volo, che in queste prime giornate saranno riservati alle prove individuali dello skeet, sia per la categoria senior che per quella junior: l’Italia schiererà il contingente massimo in tutte le gare.

A Malakasa (vicino Atene), in Grecia, le gare si apriranno martedì 29 settembre con le qualificazioni, che prevedono i primi 75 piattelli per la categoria junior maschile ed i primi 50 per tutte le altre. Mercoledì 30 settembre, invece, previsti gli ultimi 75 piattelli per la categoria junior femminile, gli ultimi 50 per la junior maschile ed altri 25 per entrambe le gare senior.

A seguire si disputeranno entrambe le finali della categoria junior. Giovedì 1° ottobre, invece, ci saranno gli ultimi 50 piattelli delle qualificazioni della categoria senior, seguiti dalle finali. Il Direttore Tecnico dell’Italia, Luigi Agostino Lodde, ha convocato nel complesso dodici azzurri.

Nella categoria senior saranno in gara Gabriele Rossetti, Erik Pittini e Tammaro Cassandro tra gli uomini e Diana Bacosi, Sara Bongini e Martina Bartolomei tra le donne. Nella categoria junior saranno al via Antonio Bellu, Marco Coco ed Antonio La Volpe nel comparto maschile e Dalia Buselli, Arianna Nember ed Eleonora Ruta nel settore femminile.

I CONVOCATI DELL’ITALIA DI SKEET

Uomini senior: Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD); Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE).

Donne senior: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI).

Uomini Junior: Antonio Bellu (Carabinieri) di Sant’Antonio di Gallura (OT); Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM); Antonio La Volpe (Fiamme Oro) di Montegiordano (CS).

Donne Junior: Dalia Buselli (Fiamme Oro) di Pomarance (PI); Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane (BS); Eleonora Ruta (Fiamme Oro) di Cisterna (LT).

STAFF

Direttore Tecnico: Luigi Agostino Lodde.

Tecnico Federale: Nicola Irene.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda.