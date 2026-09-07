Tiro a volo, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026: Frasca, Stanco e Bacosi i leader azzurri per Atene

La chiusura del mese di agosto, rappresenta per il tiro a volo internazionale la ripresa delle attività in un 2026 che culminerà nel Gran Mondiale di Doha – insieme al tiro a segno – , dove oltre a titoli e medaglie iridate verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Prima però per gli specialisti del trap e dello skeet, tanto al maschile quanto al femminile, vi saranno da affrontare gli Europei 2026: in programma ad Atene, per seniores e juniores, dal 7 al 26 settembre prossimi.

Un test importante, quello a livello continentale, che varrà di fatto come proiezione piena verso la kermesse planetaria che si terrà in Qatar a inizio novembre (1°-14 dell’undicesimo mese dell’anno).

Sulle pedane greche, l’Italia cercherà di essere una delle nazioni di riferimento. Gli staff tecnici azzurri hanno comunicato alla federazione internazionale (ISSF) i 12 convocati per gli Europei: 6 nel trap e 6 nello skeet. Tante le “punte di diamante” e diversi gli outsider da tenere d’occhio: da Erminio Frasca e Silvana Stanco nel trap a Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nello skeet, passando per Massimo Fabbrizi e Jessica Rossi, senza dimenticare Martina Bartolomei ed Erik Pittini. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per gli Europei 2026 di tiro a volo, che comprende anche i solidi Mauro De Filippis ed Erica Sessa e chi proverà a sorprendere come Sara Bongini e Domenico Simeone.

Tiro a volo, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026

Trap

Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Erminio Frasca, Erica Sessa, Jessica Rossi, Silvana Stanco

Skeet

Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Sara Bongini, Erik Pittini, Gabriele Rossetti, Domenico Simeone