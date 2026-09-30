Tiro a volo
Tiro a volo, fuori dal podio le azzurrine dello skeet agli Europei, ma arriva l’argento di squadra!
Si conclude con due posizioni fuori dal podio la Finale delle azzurrine dello skeet, impegnate sulla pedana di Atene, città che ospita questo fine settimana i Campionati Europei 2026 di tiro a volo. Arianna Nember e Dalia Buselli si sono infatti dovute accontentare del quinto e del settimo posto, potendo però contare su uno splendido argento a squadre.
Ma andiamo con ordine. La prima tiratrice citata, Nember, ha staccato il pass per l’ultimo atto ottenendo la seconda posizione nelle qualifiche sparando 117/125. Poi, una volta iniziata la finale, ha commesso due passaggi a vuoto nelle battute iniziali e nella parte centrale, fermando così la sua corsa a 18/24. Si è invece fermata subito la rincorsa di Buselli, ottava con 8/12.
La gara è stata vinta dalla tedesca Emilie Bundan, abile a imporsi agli shoot-off dopo aver terminato i piattelli regolamentari con 31/36, stesso contingente dell’ucraina Ielyazaveta Pyvovarova, seconda agli spareggi. Sul gradino più basso del podio si è invece accomodata la britannica Jessica Louise Hambrook con 27/32.
Eleonora Ruta si è piazzata inoltre undicesima con il totale di 111/125. Ma come accennato in apertura, le azzurre hanno centrato la medaglia d’argento nella prova a squadre. Il trittico di tiratrici formato da Arianna Nember, Daila Buselli ed Eleonora Ruta ha ceduto il passo di un solo piattello rispetto alle neutrali Shuliak, Zaitseva e Atamanenko, vincitrici con 342 colpi contro i 341 della compagine tricolore. Terza invece la Gran Bretagna di Essex, Hambrook e Norton con 340.