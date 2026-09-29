Tiro a volo, Erik Pittini in testa dopo 50 piattelli dello skeet agli Europei. Cassandro e Rossetti inseguono

Buone notizie per l’Italia al termine della prima giornata dedicata alle qualificazioni dello skeet senior maschile agli Europei 2026 di tiro a volo: a Malakasa, in Grecia, Erik Pittini è in testa senza errori, seguito a breve distanza da Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti, a loro volta in corsa per la finale. Italia prima a squadre.

Dopo le prime due serie sono in 5 a non aver commesso errori e tra questi vi è anche l’azzurro Erik Pittini, che comanda con 50/50 assieme ai danesi Jesper Hansen ed Emil Kjeldgaard Petersen, al georgiano Yaroslav Startsev ed all’islandese Arnor Logi Uzureau.

Segue un gruppo di 13 tiratori a quota 49/50, ma tra di essi in quattro sono in gara solo per il ranking e non potranno ambire all’ingresso in finale. Sono nove, dunque, gli atleti al quinto posto in lotta per l’ultimo atto, compreso l’azzurro Tammaro Cassandro. Al 19° posto, con 48/50, invece, chiude Gabriele Rossetti.

Nella classifica a squadre, però, svetta proprio l’Italia, con 147/150, davanti alla Danimarca, seconda a quota 145/150. Graduatoria cortissima, con la terza posizione condivisa dagli Atleti Individuali Neutrali e dalla Svezia, al terzo posto con 144, mentre Finlandia, Cipro e Gran Bretagna si trovano in quinta piazza con 143.