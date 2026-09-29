Tiro a volo
Tiro a volo, Diana Bacosi e Sara Bongini in corsa per la finale dello skeet agli Europei. Azzurre prime a squadre
Si chiude a Malakasa, in Grecia, la prima giornata riservata alle qualificazioni dello skeet senior femminile agli Europei 2026 di tiro a volo: al termine dei 50 piattelli previsti Diana Bacosi e Sara Bongini sono nel gruppo al terzo posto, mentre si attesta in 13ma piazza Martina Bartolomei.
In testa, al termine delle due serie odierne si trovano, con 49/50, la francese Noemie Battault e la svedese Victoria Larsson, mentre alle loro spalle un quintetto condivide la terza posizione, con lo score di 48/50: tra di loro anche le azzurre Diana Bacosi e Sara Bongini.
Le due tiratrici italiane sono affiancate dall’atleta individuale neutrale Daria Turulo, dalla ceca Anna Sindelarova e dalla slovacca Monika Stibrava. A contendersi l’ottava posizione, l’ultima utile per l’ingresso in finale, invece, un altro gruppo di 5 atlete a quota 47/50.
Segue, leggermente attardato, in 13ma posizione, un altro quintetto di tiratrici a quota 46/50, tra le quali l’italiana Martina Bartolomei: assieme all’azzurra ci sono la ceca Barbora Sumova, l’ucraina Viktoriia Naumenko, la tedesca Valentina Umhoefer e l’azera Rigina Meftakhetdinova.
Nella classifica a squadre comanda l’Italia, prima con 142/150, davanti alla Slovacchia, alla piazza d’onore con 140. Più staccate la Germania, terza a quota 136, la Gran Bretagna, la Cechia e le Atlete Individuali Neutrali, al quarto posto con 135, e l’Ucraina, settima con 134.