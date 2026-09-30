Tiro a volo, Cassandro e Pittini in lotta per la finale nello skeet agli Europei. Insegue Rossetti

Si chiude la seconda giornata dedicata alle qualificazioni dello skeet senior maschile degli Europei 2026 di tiro a volo, in corso a Malakasa, in Grecia: quest’oggi nessuno degli azzurri in gara fa 25/25, dato che Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti chiudono a quota 24 ed Erik Pittini si ferma a 23.

Dopo le prime tre serie sono in sei al comando con lo score di 74/75: guidano gli atleti individuali neutrali German Telenin e Petr Egorov, il tedesco Sven Korte, lo svedese Henrik Jansson, il danese Emil Kjeldgaard Petersen ed il georgiano Yaroslav Startsev.

Alle loro spalle seguono altri sei tiratori condividono il settimo posto a quota 73, dei quali solo cinque potranno ambire all’ingresso in finale, ovvero gli azzurri Tammaro Cassandro ed Erik Pittini, il finlandese Eetu Kallioinen, l’ucraino Mikola Milchev, ed il britannico Ben Llewellin, mentre l’atleta individuale neutrale Anatolii Semenenko è in gara solo per il ranking.

Segue un gruppo di 13 tiratori al 13° posto a quota 72/75, ma tra di essi in tre sono in gara solo per il ranking e non potranno staccare il pass per la finale. Sono dieci, dunque, gli atleti ancora in lotta per l’ultimo atto, compreso l’altro azzurro in gara, Gabriele Rossetti.

Nella classifica a squadre, invece, guida l’Italia con 218/225, davanti agli Atleti Individuali Neutrali ed alla Svezia, appaiati al secondo posto con 216, mentre condividono la quarta posizione con 215 l’Ucraina e la Danimarca. Si trova al sesto posto la Cechia, con 214.