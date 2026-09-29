Tiro a volo, bene Arianna Nember e Dalia Buselli dopo la prima giornata dello skeet agli Europei junior

Gli Europei 2026 di tiro a volo si sono aperti anche per la categoria junior: a Malakasa, in Grecia, nelle qualificazioni dello skeet femminile, ben si comportando nelle prime due serie le azzurrine Arianna Nember e Dalia Buselli, rispettivamente quarta e quinta, mentre è 17ma Eleonora Ruta. Azzurrine seconde a squadre.

Dopo 50 piattelli è in testa l’ucraina Ielyzaveta Pyvovarova, unica a non aver commesso errori, la quale precede due atlete individuali neutrali: secondo posto per Kseniia Shuliak con 49/50, terza piazza per Varvara Zaitseva, a quota 48/50.

Alle loro spalle ci sono due azzurrine: quarta posizione per Arianna Nember con 47/50, quinta piazza per Dalia Buselli, in condominio con l’atleta individuale neutrale Kamila Pavlushina a quota 46/50. L’altra azzurrina in gara, Eleonora Ruta, è 17ma a quota 40/50.

Nella graduatoria a squadre comanda proprio il terzetto delle Atlete Individuali Neutrali con 139/150, davanti all’Italia, seconda a quota 133/150, ed alla Gran Bretagna, terza con 129/150. Più staccate l’Ucraina, quarta a quota 123, la Cechia, quinta con 122, e la Germania, sesta ed ultima a quota 121.