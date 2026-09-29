Tiro a volo, azzurrini a ridosso delle prime posizioni dopo 75 piattelli dello skeet junior agli Europei

Procedono di pari passo i tre azzurrini al via delle qualificazioni dello skeet junior maschile agli Europei 2026 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Malakasa, in Grecia: Antonio La Volpe, Antonio Bellu e Marco Coco sono al quarto posto dopo le prime tre serie. Gli azzurrini, inoltre, sono in testa nella classifica a squadre.

Dopo le prime tre serie odierne comanda con lo score di 74 il britannico Henry Lungley, che precede il padrone di casa ellenico Fotios Baxevanakis, e l’atleta individuale neutrale Kirill Makarov, appaiati in seconda posizione con il punteggio di 73.

Segue un gruppetto di cinque tiratori a quota 72/75, che condivide la quarta posizione, e del quale fanno parte tutti i tre azzurrini al via della gara: Antonio La Volpe, Antonio Bellu e Marco Coco si trovano assieme al polacco Wiktor Pyra ed allo svedese Elliot Torro Bergstroem.

Nella classifica a squadre comanda l’Italia, prima a quota 216/225, davanti agli Atleti Individuali Neutrali, secondi con 214, ed alla Finlandia, terza a quota 210. Segue la Gran Bretagna, quarta a quota 209, mentre condividono la quinta posizione a pari merito Cipro, Ungheria e Polonia, con 207.