Tiro a volo
Tiro a volo, Antonio La Volpe in finale nello skeet junior agli Europei. Azzurrini d’oro a squadre
L’Italia conquista la medaglia d’oro a squadre nello skeet junior maschile degli Europei 2026 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Malakasa, in Grecia: gli azzurrini chiudono al comando della classifica stilata al termine delle qualificazioni individuali, che promuovono all’ultimo atto Antonio La Volpe. Shoot off fatale per Marco Coco, 12°, infine Antonio Bellu si classifica 20°.
Al termine dei 125 piattelli regolamentari chiude al primo posto in solitaria l’azzurrino Antonio La Volpe, perfetto nelle due serie odierne, che si attesta a quota 122. Alle sue spalle il padrone di casa ellenico Fotios Baxevanakis si classifica secondo con 121.
Vanno in finale anche i cinque tiratori con 120: allo shoot off è terzo il tedesco Maximilian Alexander Seibel, che supera l’atleta individuale neutrale Kirill Makarov, quarto, il finlandese Aapo Jaakko Ylimaeki, quinto, ed i britannici George Bramley, sesto, ed Henry Lungley, settimo.
Serve lo spareggio anche per assegnare l’ottavo ed ultimo pass per la finale, tra i 5 tiratori a quota 119: a spuntarla è un altro britannico, Charlie Worrall, mentre vengono eliminati l’atleta individuale neutrale Egor Ivanov, nono, il finlandese Lassi Akseli Matias Kauppinen, decimo, il cipriota Markos Kontopoulos, undicesimo, e l’azzurrino Marco Coco, dodicesimo.
Si classifica 20° l’altro azzurrino in gara, Antonio Bellu, che chiude a quota 116. Nella classifica a squadre oro e titolo continentale vanno all’Italia, prima a quota 357/375, davanti agli Atleti Individuali Neutrali, d’argento con 354, ed alla Finlandia, di bronzo a quota 353, che beffa la Gran Bretagna, quarta con lo stesso score, ma scavalcata dai nordici per il miglior score nell’ultima serie, 73 contro 72.