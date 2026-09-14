Tiro a segno, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo al Cairo: azzurri in massa in Egitto

Un appuntamento da non sbagliare per lanciarsi al meglio verso le settimane che porteranno ai Mondiali. L’Italia del tiro a segno prepara il suo avvicinamento iridato, in un’edizione che metterà in palio medaglie e i primi pass verso Los Angeles 2028, focalizzandosi sull’importante tappa di Coppa del Mondo che si terrà al Cairo dall’8 al 16 ottobre prossimi.

Tutti sulle linee di tiro del poligono egiziano che negli ultimi anni è diventato un impianto di riferimento a livello planetario tanto per gli specialisti della carabina quanto per quelli della pistola.

Riscontri da guadagnarsi, aggiustamenti da effettuare, indicazioni da cogliere: quello nel Nord Africa sarà un momento da sfruttare al massimo pensando poi alla manifestazione massima di Doha, che si terrà in Qatar dal 1° al 14 novembre.

A tal proposito, lo staff tecnico azzurro ha scelto di convocare un totale di 19 tiratori: 8 interpreti per i contest di carabina e 11 per quelli di pistola.

Fra loro spiccano Danilo Dennis Sollazzo, fresco vincitore della gara di carabina ad aria compressa ai Giochi del Mediterraneo e che al Cairo si è rivelato al mondo con risultati importantissimi fra cui l’argento iridato del 2022, Edoardo Bonazzi e Carlotta Salafia per la carabina, a cui aggiungere per le competizioni di pistola Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, specialisti dalla distanza breve dei 10 metri che cercano un “ruggito” verso i mondiali per lanciare il proprio percorso di qualificazione a Cinque Cerchi, e Massimo Spinella, “nell’imprevedibile lotteria” dell’ automatica da 25m dove peraltro il calabrese ha già dimostrato di essere di altissimo livello come testimonia la vittoria del 2023 anche in quel caso in Coppa del Mondo; senza dimenticare, a proposito di gara dalla media distanza, il veterano-capitano Riccardo Mazzetti. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia del tiro a segno per la tappa di Coppa del Mondo del Cairo.

Tiro a segno, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo al Cairo

Carabina

Lorenzo Bacci, Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Sofia Ceccarello, Carlotta Salafia, Martina Ziviani

Pistola

Federico Nilo Maldini, Matteo Mastrovalerio, Paolo Monna, Francesco Rutigliani, Gabriele Aldo Villani, Alessandra Fait, Cristina Magnani, Margherita Brigida Veccaro, Riccardo Mazzetti (automatica), Angelo Palella (automatica), Massimo Spinella (automatica).