Tiro a segno, a Los Angeles 2028 più tiratori nella finale di pistola automatica

Dopo le proposte degli scorsi mesi, i test in Coppa del Mondo e i riscontri nelle gare, ora è ufficiale: la finale maschile di pistola automatica da 25 metri, rientrante nel programma a Cinque Cerchi del tiro a segno, amplia il suo numero di partecipanti in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Uno dei contest più spettacolari e imprevedibili di tutti gli eventi del tiro, passerà dal numero di 6 finalisti a quello di 8 andando a conformarsi così alle altre gare in agenda. Buone notizie quindi per gli interpreti della specialità, che avranno 2 slot in più per andare a staccare il pass per la gara alle medaglie. Fra loro, in ottica italiana, anche il solido Massimo Spinella e il veterano Riccardo Mazzetti.

Entrambi, peraltro, hanno già disputato una finale olimpica a testa con il – a questo punto – vecchio regolamento a 6 tiratori: il calabrese nella più recente edizione di Parigi 2024, mentre il lombardo a Rio nel 2016. Tutti e due, nelle circostanze sopracitate, hanno chiuso in 6a posizione.

La corsa ai pass olimpici per Los Angeles 2028 inizierà con i prossimi Mondiali di Doha, in programma dal 1° al 14 novembre. Nello specifico della pistola automatica da 25 metri, sulle linee di tiro in Qatar vi saranno a disposizione 3 pass per la kermesse californiana.