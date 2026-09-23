Tim Merlier vince la Omloop van het Houtland e aggancia Jonathan Milan per vittorie stagionali. Chi è il miglior velocista?

Tim Merlier ha vinto la Omloop van het Houtland, classica belga di livello 1.1 (il quarto per ordine di importanza nel calendario ciclistico internazionale) giunta alla 79ma edizione e sviluppatasi lungo 190 chilometri completamente pianeggianti (9 giri finali sul circuito di 13 km a Lichtervelde). Lo sprinter belga era tra i grandi favoriti della vigilia e ha confermato di essere uno dei migliori velocisti al mondo, come ormai inizia a recitare il suo palmares.

Il portacolori della Soudal Quick-Step è emerso di forza nell’annunciata volata di gruppo, battendo in maniera perentoria il polacco Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) e gli olandesi Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) e Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling Team). Cinque giorni fa si era imposto al Campionato delle Fiandre, quella odierna è la dodicesima affermazione stagionale, tra cui spiccano la Scheldeprijs (il ribattezzato Mondiale dei velocisti) e tre tappe al Tour de France.

Tim Merlier ha agganciato Jonathan Milan a quota dodici affermazioni stagionali (l’azzurro si è imposto in due tappa all’AlUla Tour, tre frazioni all’UAE Tour, un sigillo alla Tirreno Adriatico, uno al Giro d’Italia, Campionati Nazionali, tre affermazioni al Giro di Polonia e una al Renewi Tour): chi è il miglior velocista del momento? Entrambi sono al terzo posto della graduatoria complessiva, alla pari con il messicano Isaac Del Toro, il belga Remco Evenepoel, il danese Jonas Vingegaard e il britannico Matthew Brennan, alle spalle dello sloveno Tadej Pogacar (22) e del serbo Dusan Rajovic (16).

Il 33enne nativo di Wortegem-Petegem, che ha ancora due anni di contratto con la Soudal (dalla prossima stagione lo sponsor principale sarà affiancato da Safety Jogger), dovrebbe tornare in gruppo il 3 ottobre in occasione dello Sparkassen Muensterland Giro in Germania e poi chiudere l’annata agonistica con l’Eneco Tour, che prevede sei frazioni a partire dal 13 ottobre.