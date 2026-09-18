Tim Merlier vince i Campionati delle Fiandre, volata perentoria davanti a ruole veloci di lusso

Tim Merlier ha vinto il Campionato delle Fiandre, evento di livello 1.1 che si è snodato lungo un percorso completamente pianeggiante di 180 km, con partenza e arrivo a Koolskamp. La gara si è decisa come da tradizione in volata ed è stato il fuoriclasse belga a primeggiare allo sprint, sbucando di forza e battendo in maniera perentoria l’intera concorrenza.

L’alfiere della Soudal Quick-Step ha regolato l’olandese Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) e il norvegese Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility), quarto l’olandese Arvin De Kleijn (Tudor) e quinto l’altro belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). Tre italiani in top-15: Davide Donati (Red Bull-BORA-hansgrohe) 14mo, Simone Consonni (Lidl-Trek) 15mo, Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5), 15mo.

Il 33enne ha conquistato l’undicesima vittoria stagionale, in precedenza si era imposto in tre frazioni al Tour de France, in tre tappe al Giro di Ungheria, al sempre prestigioso Scheldeprijs (il ribattezzato Mondiale dei velocisti), nella seconda giornata del Tour of Britain e del Giro del Belgio, alla Ronde van Limburg. Tim Merlier ha messo le mani sulla 77ma affermazione da professionista, confermandosi implacabile nelle grandi volate.