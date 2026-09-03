Tim Merlier vince la seconda tappa del Tour of Britain. Filippo Ganna attardato

La 22esima edizione del Tour of Britain è proseguita quest’oggi con la vittoria di Tim Merlier. Al termine di una seconda tappa quasi tutta pianeggiante ma condizionata dai ventagli, il belga ha piazzato il colpo vincente nella volata finale. Sprint perfetto del portacolori della Soudal Quick Step, alla sua 76esima vittoria in carriera.

La seconda frazione, da Boston a Skegness (181.1 km), si è aperta con la fuga di quattro corridori: Janos Pelikan (Team United Shipping), Jonah Killy (Tarteletto – Isorex), Axel Källberg (Lucky Sport Cycling Team) e Lucas Beneteu (St Michel – Preference Home – Auber93). Dopo aver superato i GMP di Kirmond Road e di Rothwell Hill, i quattro attaccanti sono stati ripresi a 57 chilometri dalla conclusione.

Da qui, a causa del vento, i ventagli hanno spezzato il gruppo in due parti con circa 40 corridori in testa. Filippo Ganna si è mosso per far rientrare il gruppo principale, ma il distacco è continuato a salire e ha chiuso a 1’43”. A 7 chilometri dal traguardo è stato poi Florian Vermeersch (UAE) a tentare l’azione solitaria, ma il belga è stato stoppato a 2 chilometri dalla fine.

Le squadre quindi si sono organizzate per la volata finale, vinta da Tim Merlier con un’azione progressiva. Il belga ha anticipato Olva Kooij (Decathlon CMA CGM Team) e Sam Bennett (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Quarto Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). In top-10 anche Matteo Trentin (Tudor), ottavo all’arrivo. Rimane leader della generale Lewis Askey (NSN Cycling Team).