Therese Johaug da urlo in mezza maratona! Quattro ori olimpici nello sci di fondo, miglior tempo europeo ai Mondiali su strada

Therese Johaug sarà annoverata per sempre come una delle più grandi sciatrici di fondo della storia, forte di un palmares stellare: quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi Invernali (staffetta a Vancouver 2010; 10 km, 30 km, skiathlon a Pechino 2022), 14 trionfi ai Mondiali tra il 2011 e il 2021, tre Coppe del Mondo generali in bacheca. Semplicemente un’icona degli sport invernali, che ha deciso di lasciare la tipica attrezzatura da neve e che si è avvicinata all’atletica, cimentandosi sulle lunghe distanze.

La 38enne norvegese si è resa protagonista di una prestazione strepitosa nella mezza maratona di Copenhagen, la prova di “massa” che è andata in scena stamattina, a margine dei Mondiali di corsa su strada. Therese Johaug si è letteralmente scatenata sui 21,097 km, completando la prova in 1h08:43 e con la ragguardevole media di 3’15” al chilometro. Il piazzamento? La scandinava ha vinto la gara di massa e non solo: ha siglato il 19mo crono di giornata, considerando le prestazioni delle professioniste!

Therese Johaug sarebbe stata la prima europea al traguardo nella prova valida per i Mondiali, facendo un secondo meglio della belga Chloé Herbiet (1h08:44) e staccando l’azzurra Elvanie Nimbona (1h09:14) e la francese Mekdes Woldu (1h09:17). Vero che in mattinata si è svolta una prova “women only”, con tanto di record del mondo siglato dalla keniana Agnes Ngetich, e che la gara di massa era open, dunque con la presenza di anche uomini, che hanno potuto aiutare l’ex sciatrice a mantenere un ritmo più elevato, ma si tratta di tempi che meritano un’analisi attenta e che fanno capire le potenzialità della norvegese sulla distanza.

Therese Johaug ha tolto 2’42” al proprio personale sulla distanza, siglato a Grue lo scorso maggi, ed è diventata la quarta norvegese a correre in meno di 1h10′. Ricordiamo che sui 10.000 metri vanta un personale di 31:33.15 (sarebbe bastato per partecipare alle Olimpiadi…) e che ha vinto anche la sempre prestigiosa Sentrumsløpet di Oslo sui 10 km.