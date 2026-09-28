Therese Johaug conferma: “Io alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 nella maratona? Ci voglio provare!”

Therese Johaug ha dichiarato apertamente di essersi fissata un nuovo obiettivo, ossia la qualificazione alla maratona dei Giochi olimpici di Los Angeles 2028. La trentottenne norvegese, una delle sciatrici di fondo migliori della storia, si appresta dunque a vivere una seconda carriera nell’atletica leggera. Evidentemente, quanto accaduto a Copenhagen pochi giorni fa ha dato alla scandinava delle risposte ai suoi quesiti.

Nell’estate 2025, la quattro volte campionessa olimpica di sci di fondo, aveva annunciato la volontà di competere nella mezza maratona “facendo un test nell’autunno 2026”. In quel momento era incinta di Nils, il suo secondogenito, nato a gennaio 2026. Tuttavia, ponendo un traguardo a medio termine, aveva fatto intendere di essere pronta a cimentarsi in una nuova sfida. Non era un “tanto per provarci”, bensì un progetto.

Il risultato di questo progetto lo conosciamo tutti. Domenica scorsa ha vinto la “prova di massa” andata in scena nella capitale danese come contorno ai Mondiali di corsa su strada con il tempo di 1h08’43”, facendo addirittura meglio di tutte le europee impegnate nella mezza maratona iridata. Niente di sorprendente, perché Johaug tra il 2023 e il 2024 aveva ottenuto ottimi tempi quando si era impegnata sui 10.000 metri e, soprattutto, aveva apertamente dichiarato di voler correre la mezza maratona sotto l’ora e dieci.

Detto fatto, è stata di parola. Dunque, non c’è ragione di dubitare che il suo prossimo obiettivo possa essere conseguito. Therese ha dichiarato nel suo podcast di “volerci provare nella maratona. Con il risultato ottenuto a Copenhagen, credo sia possibile ottenere il tempo necessario a qualificarsi alle Olimpiadi anche sulla distanza piena. Ovviamente sarebbe bellissimo gareggiare nelle Olimpiadi estive. Mi rendo conto che tutto si deve combinare nel modo giusto, affinché questo sia possibile. Però, sì, il sogno c’è”.

Conoscendola, si può avere fiducia in lei. Di solito ciò che dice, o lascia intendere, fa. Significa che cercherà di prendere parte ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, ai quali manca un anno e dieci mesi. Lei, quando il braciere olimpico si accenderà in California, di anni ne avrà 40. Come si dice? “La vita comincia a quarant’anni?”. In un certo senso, potrebbe essere così anche per lo “scricciolo atomico” norvegese. Dopo aver scritto pagine e pagine di storia dello sci di fondo, si appresta ad aggiungerne un’altra (almeno nella sua vita) nell’atletica leggera.