Terzetto al comando al Ladies Italian Open. Fanali e Zanusso ancora in alto

Sono rimaste in 3, da quattro che erano, le leader del più importante torneo golfistico femminile in Italia. Sui fairway del Golf Club Milano, si sta disputando infatti il Ladies Italian Open, torneo che mette in palio 350.000 euro difeso da Amy Taylor. A guidare la classifica sono Moe Folke, Alexandra Fosterling e Casandra Alexander che sono riuscite a raggiungere quota -9. Segue, in T4 un gruppetto composto da Anna Morgan, Cara Gainer, Alice Hewson, Dorthea Forbrigd e Pia Babnik a -6. Chiudono la top 19, invece, Lois Lau a in 9ª piazza in solitaria a -5 e un gruppo (dove si intravedono le prime azzurre) a -4 in T19 tra cui Ursula Wiksyrom, Alessandra Fanali, Anna Zanusso, Noora Komulainen (oggi ha chiuso in +1 dopo essere stata al comando dopo la prima giornata), Kajsa Arwefjall e Patricie Mackova (anche lei in testa ieri).

Chiude male il 2º round (l’evento si disputa su tre giornate) invece Matilde Peterle. La ventenne di Castelfranco Veneto, dopo essere partita con un primo giro in -3 che le era valsa la 6ª piazza a pari merito, ha chiuso con un +4 che l’ha relegata al 46esimo posto a +1 sul totale, appena dentro al taglio posto proprio su quel risultato. Le uniche altre azzurre rimaste in gara sono Alessia Nobilio e l’amateur Francesca Fiorellini. Nobilio ha chiuso i primi due round in pari al par dopo un secondo giro in -1 mentre Fiorellini si trova insieme a Peterle a +1 dopo due score in +4, -3.

Fuori dal taglio, dunque, Roberta Liti (+3), Ginevra Tassoni Teg (+4), Angelica Moresco (+10) ed Elena Vericchio in +13.