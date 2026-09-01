Tennistavolo: Giorgia Piccolin si esalta e va in semifinale ai Giochi del Mediterraneo! Out Oyebode

L’Italia del tennistavolo continua a nutrire chance di medaglia ai Giochi del Mediterraneo (dopo le soddisfazioni delle gare a squadre e del doppio misto, ndr) anche nel singolare, in particolare quello femminile. Giorgia Piccolin infatti si è qualificata per le semifinali del torneo in corso di svolgimento al Palazzetto “Giovanni Paolo II” di Massafra. Nulla da fare invece al maschile per John Oyebode: l’azzurro è stato eliminato nei quarti di finale.

Singolare femminile

Piccolin (n. 75 del ranking mondiale) ha superato 4-1 (11-5, 8-11, 12-10, 14-12, 11-9) la serba Sabina Ruza Surjan (n. 107), in una partita comunque molto equilibrata – come testimoniano i parziali – risolta dalla bravura e dalla prontezza. L’atleta di Bolzano, in semifinale, se la vedrà domani contro la testa di serie numero 1 del seeding, ossia l’egiziana Hana Goda (n. 22).

Singolare maschile

Non riesce a passare invece il turno John Oyebode. Un peccato per il sardo costretto a cedere 3-4 al francese Joe Seyfried al termine di una battaglia ricca di emozioni: l’azzurro va sotto 3-0 (7-11, 10-12, 6-11), poi trova il modo di pareggiare i conti sul 3-3 (11-5, 13-11, 11-8). Settimo parziale decisivo, con il transalpino che riesce a risolvere il duello con lo score di 11-7.

Domani, dalle ore 12.00 in poi, si disputeranno le semifinali dei tornei di singolare al maschile e al femminile. Le finali, per i bronzi e per gli ori, scatteranno invece dalle ore 18.00 in poi.