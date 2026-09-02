Giochi del Mediterraneo
Tennistavolo, Giorgia Piccolin chiude ai piedi del podio ai Giochi del Mediterraneo
L’azzurra Giorgia Piccolin chiude ai piedi del podio nel tabellone di singolare femminile dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, che hanno visto andare in scena le sfide del tennistavolo al Palazzetto “Giovanni Paolo II” di Massafra.
La numero 75 del mondo cede nella finale per il bronzo alla serba Izabela Lupulesku, numero 116, con lo score di 2-4 (11-13, 12-10, 2-11, 6-11, 11-8, 9-11), mentre il titolo va alla quotata egiziana Hana Goda, numero 22 del ranking mondiale, che nella finalissima supera la monegasca Yang Xiaoxin, numero 71, con il punteggio di 4-1 (10-12, 11-4, 12-10, 11-6, 11-6).
Nel torneo di singolare maschile, invece, la medaglia d’oro va all’algerino Mehdi Bouloussa, che nell’ultimo atto piega l’egiziano Youssef Abdelaziz col punteggio di 4-2 (4-11, 5-11, 16-14, 11-5, 11-8, 7-3 ritiro per infortunio), mentre il bronzo va al transalpino Leo De Nodrest, che supera il connazionale Joe Seyfried con lo score di 4-1 (11-7, 11-5, 5-11, 11-8, 11-8).