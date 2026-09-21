Tennis, Joao Fonseca si ferma ancora e salta tutti i tornei in Asia

Il Brasile è rimasto nel World Group della Coppa Davis. La nazionale sudamericana ha superato la Svizzera per 3-1 in casa nella sfida valevole per la permanenza nella massima serie della competizione ed uno dei protagonisti del successo verdeoro è stato sicuramente Joao Fonseca, che ha fatto di tutto per essere presente a Rio de Janeiro nella sfida contro gli elvetici.

Fonseca è riuscito a conquistare il primo prezioso punto, riuscendo a battere in rimonta Dominic Stricker dopo una battaglia di due ore di gioco. Una partita a cui il numero ventinove del mondo ha tenuto tantissimo e ha fatto in tutti i modi per esserci. Il brasiliano, infatti, si era ritirato dal torneo di Cincinnati e poi aveva pure saltato gli US Open per un problema agli addominali ed è dunque stata una vera e propria corsa contro il tempo per giocare in Davis con la maglia del suo Brasile.

Uno sforzo per il quale Fonseca ora deve pagare il conto. Infatti il numero 28 del mondo ha annunciato che dovrà fermarsi nuovamente e che salterà tutti i tornei in Asia. Da capire se tornerà poi a giocare in Europa, con l’ultimo Masters 1000 della stagione a Parigi, ma il brasiliano potrebbe anche decidere di fermarsi qui, curarsi al meglio e ricominciare direttamente il prossimo anno.

Sulla propria pagina Instagram, Fonseca ha scritto un lungo messaggio: “Il 2026 è stato un anno molto impegnativo per me. Oltre a tutto ciò che la professione richiede, ci sono state molte lesioni che mi hanno allontanato da tornei importanti e mi hanno impedito di giocare come vorrei. So che essere un atleta ha i suoi alti e bassi, ma non per questo la situazione è meno frustrante. Ho fatto un grande sforzo per tornare e giocare con il Brasile in Coppa Davis, ma ho ancora bisogno di più tempo. Ho parlato con la mia squadra e siamo arrivati alla conclusione che il miglior percorso, in questo momento, è rispettare i segni, dare al mio corpo e alla mia mente un po’ di tempo e non giocare i tornei asiatici. Grazie mille per il supporto e per il sostegno di tutti. Ci vediamo presto”.