Tennis, Jasmine Paolini sarà tra le protagoniste di “The Six”: a Seul un nuovo torneo d’esibizione

Dopo il messaggio sibillino di Jasmine Paolini postato qualche giorno fa su Instagram, arrivano finalmente ulteriori novità circa l’esibizione nel periodo natalizio dell’azzurra a Seul, in Corea del Sud: si tratta di un torneo denominato “The Six“, una sorta di versione femminile del Six Kings Slam.

A darsi battaglia dal 26 al 28 dicembre saranno la kazaka Elena Rybakina, la bielorussa Aryna Sabalenka, la polacca Iga Swiatek, la russa Mirra Andreeva, la giapponese Naomi Osaka e, appunto, l’azzurra Jasmine Paolini: trattandosi di un torneo d’esibizione, non saranno in palio punti per il ranking WTA.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli, anche se tutto lascia pensare che il format del torneo possa ricalcare quello del Six Kings Slam maschile, mentre non sono stati rivelati né il montepremi destinato alle partecipanti, né l’impianto sudcoreano presso il quale si terrà la manifestazione.