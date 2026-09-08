Tennis, Jannik Sinner si allena a Torino. Obiettivo tornare a Pechino

Gli US Open 2026 sono entrati ormai nel vivo, visto che oggi ci saranno i quarti di finale. Uno Slam americano sul quale comunque pesa l’assenza del numero uno del mondo, visto che Jannik Sinner ha dovuto rinunciare a giocare a New York per un infortunio al ginocchio che lo sta tenendo lontano dai campi addirittura dalla finale di Wimbledon e che gli ha fatto saltare tutta la stagione sul cemento nordamericano.

Sinner ha vissuto una domenica da tifoso: prima con la Formula 1 a Monza per il GP d’Italia con la vittoria dell’amico Andrea Kimi Antonelli, poi con il calcio a Torino all’Allianz Stadium per seguire il suo Milan contro la Juventus. Dopo questa domenica un po’ diversa, l’altoatesino, però, è tornato ad allenarsi e si è finalmente rivisto sul campo da tennis al Circolo Stampa Sporting proprio nel capoluogo piemontese.

JANNIK SINNER IS BACK HITTING ON A COURT! 🦊 The world #1 was seen today training at Circolo Stampa Sporting, testing his knee for the anticipated return for the Asian Swing. 📸 Le Sinner’s Girls pic.twitter.com/mPY0pycndZ — jannik sinner files (@jannik_files) September 7, 2026

La speranza è quella che di rivedere il numero uno in campo il prima possibile. Un ritorno che dovrebbe avvenire in Asia, con l’ATP 500 di Pechino che è stato messo come obiettivo di rientro da parte del nativo di San Candido. Poi successivamente il Masters 1000 di Shanghai, poi alcuni tornei in Europa (Vienna e Parigi) e alla fine le ATP Finals a Torino, magari sognando anche una possibile presenza in Coppa Davis con l’Italia.

Prima di tutto, però, c’è da guarire e recuperare da questo infortunio al ginocchio, che non sembrava essere così grave all’inizio e che invece ha tormentato Sinner per tutta l’estate. L’altoatesino deve poi anche guardarsi dall’assalto di Alexander Zverev e Carlos Alcaraz per la prima posizione del ranking mondiale, anche sono davvero molti i punti che l’azzurro dovrà difendere fino al termine della stagione.