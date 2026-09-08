Tennis, Elena Rybakina vicinissima a diventare la nuova numero uno del mondo

Ci potrebbe essere un cambio in vetta al mondo del tennis femminile. Elena Rybakina è infatti vicinissima dal diventare la nuova numero uno del mondo, superando così la bielorussa Aryna Sabalenka, che occupa il trono da 100 settimane. Un sorpasso che potrebbe esserci già tra pochi giorni, visto che alla kazaka basterà vincere ancora una partita agli US Open per vedere il numero uno vicino a lei nel ranking mondiale.

A Rybakina basterà sconfiggere la cinese Qinwen Zheng per raggiungere un traguardo che non è ancora mai riuscito a centrare in carriera, visto che l’attuale secondo posto è il suo best ranking. Un quarto di finale dunque decisamente speciale per la kazaka, che ha dominato negli ottavi contro Naomi Osaka, imponendosi per 6-1 6-4. Attenzione, però, a Zheng, che si è ritrovata sul cemento newyorchese, superando la polacca Iga Swiatek per 7-5 6-3.

La stessa kazaka non nasconde che il numero uno è un obiettivo: “Certo che lo voglio, chi non lo desidererebbe? Sicuramente, è uno dei miei obiettivi. Cercherò di affrontare la prossima partita allo stesso modo, di fare tutto il possibile e di lottare fino alla fine. Vediamo cosa succederà. Se servo bene, come ho fatto oggi, penso di avere tutte le possibilità. Darò il massimo e spero che le cose vadano per il verso giusto”.

Rybakina si è presentata a New York anche con un po’ di incertezze dopo i problemi fisici avuti a Cincinnati e la kazaka ha confermato di essere stata anche vicina a rinunciare allo Slam americano: “Non è stato facile. Ero stressata durante quella settimana senza poter allenarmi, specialmente i primi giorni quando sono arrivata e abbiamo dovuto testare il piede”.