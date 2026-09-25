Team USA al comando dopo la prima giornata di Presidents Cup

Il massimo circuito internazionale ferma i suoi canoni usuali per dare spazio alla Presidents Cup, evento a squadre che contrappone Team USA al resto del Mondo senza i golfisti che rappresentano l’Europa. Nella prima giornata si sono disputati cinque match con la formula del fourballs, con ognuno dei due rappresentanti di ogni coppia che ha disputato le proprie buche, con il miglior score che ha contribuito alla costruzione del punteggio complessivo. Al termine della giornata inaugurale gli americani guidano per 3-2.

Ad aprire le danze è stato il numero uno dell’Official World Golf Ranking. Scottie Scheffler, di fianco a Sam Burns, si è imposto per 1up sulla coppia composta dall’australiano Lee Min Wo e dal sudcoreano Im Sungjae. Poco più tardi il resto del Mondo ha trovato il punto del pareggio grazie ai nipponici Matsuyama/Hisatsune, capaci di imporsi per 3&1 su Young/Schauffele. Giornata che poteva sembrare maggiormente proficua per gli americani a margine dei successivi successi targati Thomas/Koivun e Clark/Morikawa, che hanno piegato rispettivamente Conners (CAN)/Echavarria (COL) e Fox (NZL)/Scott (AUS).

Sul 3-1 per Team USA è arrivata infine la riscossa degli ospiti, che sul percorso par 70 del Medinah Country Club di Medinah (Illinois, Stati Uniti d’America), hanno trovato il secondo punto con la vittoria per 3&2 dei sudcoreani Tom Kim e Kim Si Woo sui padroni di casa Gotterup/Cantlay. Nella serata italiana spazio alla seconda giornata che sarà dedicata ai foursomes, con i protagonisti che si alterneranno in ogni buca.

TEAM USA – RESTO DEL MONDO 3-2

Scottie Scheffler/Sam Burns (USA) – Lee Min Woo/Im Sungjae 1up

Hideki Matsuyama/Ryo Hisatsune – Cameron Young/Xander Schauffele (USA) 3&1

Justin Thomas/Jackson Koivun (USA) – Corey Conners/Nico Echavarria 4&3

Wyndham Clark/Collin Morikawa (USA) – Ryan Fox/Adam Scott 3&2

Tom Kim/Kim Si Woo – Chris Gotterup/Patrick Cantlay (USA) 3&2