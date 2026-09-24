Tathiana Garbin: “Stagione complessa per le mie giocatrici, ma in BJK Cup hanno i superpoteri…”

La nazionale italiana di tennis femminile non muore mai e si inventa un’altra rimonta clamorosa, battendo 2-1 la Cina padrona di casa sul veloce indoor e accedendo alla semifinale della Billie Jean King Cup 2026. Una versione stellare di Jasmine Paolini ha trascinato la squadra azzurra dopo la netta sconfitta di Elisabetta Cocciaretto nel primo singolare, battendo a sorpresa la stella locale Zheng Qinwen e aggiudicandosi poi il doppio decisivo insieme a Sara Errani.

Una giornata dalle forti emozioni per Tathiana Garbin, capitana di un gruppo reduce da due titoli consecutivi in BJK Cup: “Siamo abituate a soffrire. È stata una stagione complessa per le mie giocatrici, ma ogni volta che indossano la maglia della nazionale sembra che abbiano i superpoteri. Sono super orgogliosa di queste ragazze straordinarie, che si sostengono a vicenda anche nei momenti difficili“.

Sulla prestazione di alto profilo effettuata da Paolini sia in singolare contro la campionessa olimpica Zheng che in doppio: “Il livello in campo era altissimo, ci sono stati degli scambi fantastici di Jasmine in singolare, poi in doppio hanno fatto qualcosa di incredibile. È stato bello vedere le ragazze trionfare e portare a casa questo incontro“.

Ai microfoni di SuperTennis, Garbin si proietta già al remake della semifinale del 2025 contro l’Ucraina: “Quest’anno sarà diverso. Ovviamente Kostyuk manca, ma sappiamo benissimo che questa competizione riserva delle difficoltà nascoste. Credo che dobbiamo pensare a noi, recuperare il più in fretta possibile e prenderci quella di domani come una giornata di riposo. Ci vorrà grande energia per affrontare questa grande squadra“.