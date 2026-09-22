Tathiana Garbin: “La sfida con la Cina sarà già la nostra finale. Le mie giocatrici sono tutte straordinarie”

L’Italia si presenta alla vigilia delle Finals di Billie Jean King Cup con la consapevolezza di dover realizzare una nuova grande impresa per conquistare il terzo titolo mondiale consecutivo. Le azzurre debutteranno a Shenzhen giovedì 24 settembre nei quarti di finale contro la Cina padrona di casa per poi incrociare eventualmente in semifinale una tra Ucraina e Belgio. La capitana Tathiama Garbin ha fatto il punto della situazione nel corso del media day odierno.

“La sfida più grande è non pensare a difendere il titolo. Non dobbiamo pensare al titolo, dobbiamo pensare, come mi insegnano le mie giocatrici, a ogni singolo punto, a ogni game, a ogni set. Questa è la sfida più grande. Pensiamo al presente, alla sfida contro la Cina che è la nostra finale. Cercheremo di adottare questo approccio, questa mentalità“, ha detto la 49enne veneta in conferenza stampa.

Garbin ha poi esaltato le sue cinque giocatrici partendo dalla più esperta, Sara Errani: “Sono straordinarie, tutte. Sono davvero orgogliosa di tutte loro per il grande esempio che danno. Sara è una donna speciale che regala la sua esperienza alle ragazze più giovani. Da lei stanno imparando tanto, attingono dalla sua esperienza e dalla sua voglia di trasmettere, cosa che non tutti sono capaci di fare. Lei è bravissima in questo“.

Sul ruolo di Jasmine Paolini in questo gruppo vincente: “Poi abbiamo la nostra grande Jasmine, che riesce sempre a regalare un sorriso, anche nei momenti più difficili di una partita. Questo lavoro a volte provoca un po’ di frustrazione, ma lei riesce sempre a trovarne la parte divertente. In Nazionale ci divertiamo tanto anche facendo dei giochi la sera; ci prendiamo un po’ in giro e lei è bravissima a mantenere alto l’umore“.

Sul supporting cast composto da Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e la giovane Tyra Grant: “Lucia è una ragazza sensibile, e questa sensibilità è molto importante perché è molto vera. Dice quello che pensa e si mette sempre a disposizione della squadra. La Coccia è molto legata a questa Nazionale, lo dimostra in ogni occasione e dà sempre tutto quello che ha per questa squadra e per i nostri colori. Questo fa parte di un’identità enorme. Infine Tyra, il nostro vulcano. È cresciuta molto e ascolta, perché sa che qui può imparare tanto. Credo che possa dare presto un contributo importante alla nostra squadra. L’augurio è di continuare così, di allenarsi in modo serio e importante come sta facendo e di godersi questo momento, perché ha intorno a sé grandi professioniste e grandi persone“.