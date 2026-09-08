Tara Davis rinuncia agli Ultimate Championship dopo l’incidente frontale. Iapichino tra le favorite, c’è una nuova avversaria

Tara Davis-Woodhall sarebbe stata tra le grandissime protagoniste degli Ultimate Championship, la neonata competizione organizzata da World Athletics e già ribattezzata il Mondiale dei Mondiali, anche in virtù dell’elevato montepremi annunciato (10 milioni di dollari). La fuoriclasse statunitense del salto in lungo ha annunciato che non sarà della partita a Budapest (Ungheria) nel weekend dell’11-13 settembre, in seguito all’incidente frontale avuto la scorsa settimana.

La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 aveva affermato di essere viva per miracolo: mentre stava andando ad allenarsi a bordo della sua vettura, un’automobile è uscita da un parcheggio ed è finita nella corsia in cui stava marciando la macchina dell’atleta. I mezzi viaggiavano a circa 32 km/h e la Campionessa del Mondo ha rimediato una severa commozione cerebrale e altri traumi, che le hanno impedito di tornare ad allenarsi in vista dell’evento nella capitale magiara.

La primatista mondiale stagionale (7.20 metri il 14 giugno a Los Angeles, 19ma donna della storia) ha scritto sui social: “Sono triste, delusa e ferita da tutto questo. Tornerò“. Cambieranno così le dinamiche della gara che metterà in palio un assegno da 150.000 dollari per la vincitrice. Tra le grandi favorite ci sarà la nostra Larissa Iapichino, fresca Campionessa d’Europa e primatista italiana (7.12 metri), nonché seconda nelle finali di Diamond League.

La toscana se la dovrà vedere con la statunitense Monae’ Nichols, che a Bruxelles l’ha battuta per cinque centimetri. Tra le finaliste ci saranno anche le altre americane Alyssa Jones e Claire Bryant, la britannica Jazmin Sawyers, la portoghese Agate De Sousa, la francese Hilary Kpatcha e la Burkinabé Marthe Koala (subentrata al posto di Davis).