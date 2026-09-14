TALENT ZONE | Il triplo salto di qualità di Francesco Crotti

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Ospite di questa puntata è Francesco Crotti, campione europeo U20 in carica e autore di un grande salto che lo ha portato ai piedi del podio ai Mondiali U20 di Eugene poche settimane fa. Con il triplista, uno dei “figli di Tokyo”, ripercorriamo gli inizi nell’atletica, l’evoluzione tecnica del gesto, il rapporto con l’allenatore e i prossimi obiettivi, tra mentalità, rivalità sportive e la capacità di trovare il salto giusto al momento giusto.

Conducono: Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

Gli inizi nell’atletica e la scoperta del salto triplo

Il turning point: l’Europeo U20 2025

L’evoluzione tecnica del gesto e il lavoro sulla rincorsa

La gestione mentale della gara e dei momenti che contano

Il rapporto con l’allenatore

I prossimi obiettivi e l’asticella da abbattere

🔍 Parole chiave: Francesco Crotti, salto triplo, atletica leggera, Europei U20 2025, Mondiali U20 Eugene 2026, Talent Zone, OA Sport, atletica italiana.

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