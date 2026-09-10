Takamoto Katsuta svetta nello shakedown del Rally del Cile, da domani si inizia a fare sul serio

Takamoto Katsuta ha chiuso con il miglior tempo lo shakedown del Rally del Cile, dodicesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale WRC 2026. Il nipponico ha preceduto il francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20) ed i finlandesi Esapekka Lappi (Hyundai i20) e Sami Pajari (Toyota GR Yaris). Quinto il belga Thierry Neuville (Hyundai i20), sesto il francese Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris).

Siamo pronti per vivere una tappa fondamentale per la corsa al titolo. Al momento la classifica generale sembra andare in direzione di Elfyn Evans con i suoi 216 punti, un bottino conquistato più con la costanza che con i successi.

Al secondo posto Sami Pajari a quota 196 dopo 3 vittorie consecutive tra Estonia, Finlandia e Paraguay, quindi terza posizione per Oliver Solberg con 175 punti, quarta per Takamoto Katsuta con 160 mentre sono ormai lontani i francesi Adrien Fourmaux e Sebastien Ogier rispettivamente con 149 e 148 punti.

Da domani si inizierà a fare davvero sul serio. Nella giornata di venerdì 11 si inizierà con 6 stage per un totale di 100 chilometri di prove speciali. Sabato 12 settembre sarà la giornata decisiva con altri 6 stage ma, questa volta, il computo totale dei chilometri sarà di ben 139.2 con la Lota 1 e 2 di 25.64 e la Maria las Cruces 1 e 2 di ben 28.31. Domenica 13 settembre, quindi, gran finale con altri 4 stage e la conclusione della La Cumbre – Power Stage che deciderà tutto con i suoi 8.78 chilometri.