Taekwondo
Taekwondo, Vito dell’Aquila sale sul podio nel Grand Prix di Muju e rimane in quota nel ranking olimpico
Si chiude con l’ottimo terzo posto di Vito Dell’Aquila in chiave azzurra la giornata d’apertura del Grand Prix di Muju 2026, evento di classificazione G6 che mette in palio punti pesanti per i ranking olimpici di taekwondo. Il fuoriclasse italiano si è attestato sul gradino più basso del podio nella categoria -58 kg, venendo preceduto solamente da due padroni di casa sudcoreani.
Il campione olimpico di Tokyo 2021, reduce dalla magica vittoria dello scorso giugno al Foro Italico nel Grand Prix di Roma, ottiene dunque un discreto bottino di punti (21.60) per confermarsi nelle posizioni di vertice delle classifiche internazionali e fare un piccolo passo avanti nel lungo percorso di qualificazione a cinque cerchi verso Los Angeles 2028.
Dell’Aquila ha inanellato tre successi consecutivi in due round contro il moldavo Artiom Rosca (10-2, 10-2), il greco Aristeidis N. Psarros (12-4, 8-1) e l’egiziano Asem Ata Abu Sree’ (4-1, 6-0) prima di subire la rimonta in semifinale del coreano campione olimpico in carica Tae-Joon Park (10-6, 4-12, 6-12). Fuori agli ottavi sempre nei -58 kg l’unico altro italiano in gara oggi Andrea Conti.
Domani sarà il turno di Angelo Mangione nella categoria -80 kg, mentre lunedì toccherà a Mattia Molin tra i pesi massimi (+80 kg).