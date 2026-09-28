Taekwondo, Vito Dell’Aquila sale di categoria e trionfa al Polish Open: tre podi azzurri a Varsavia

Buone notizie per l’Italia del taekwondo al termine del Polish Open 2026, torneo di classificazione G1 andato in scena tra sabato 26 e domenica 27 settembre presso il Bemowo Sports Centre di Varsavia. Il gruppo azzurro impegnato in Polonia ha collezionato nel complesso tre piazzamenti sul podio, tra cui una finale tutta italiana con protagonista Vito Dell’Aquila.

Il campione olimpico di Tokyo 2021, autore sin qui di un’ottima stagione nella sua categoria di riferimento (58 kg) con il trionfo nel Grand Prix di Roma e la recente terza piazza nel G6 di Muju, si è cimentato nella -63 kg cedendo un solo round all’ucraino Vladyslav Funkendorf al primo turno per poi sconfiggere 2-0 l’americano Gavin Grant, i due padroni di casa Piotr Safaryn e Bartosz Struglinski ed il connazionale portacolori della Libertas Taekwondo Club. Christian Santinelli.

Gara positiva sempre in chiave azzurra quella di Anna Frassica, attestatasi al secondo posto nella -57 kg battendo la slovacca Simona Pernischova e la danese Maria Ghannam in due round e a seguire la spagnola Carla Sesar Vila per 2-1 prima di subire la rimonta della bielorussa Yuliana Vitko in finale dopo aver vinto il primo parziale. Quinto posto nei -54 kg per Gaetano Cirivello, regolato ai quarti dal greco Konstantinos Dimitropolos, mentre Lucia Pezzolla si è fermata ai sedicesimi di finale nei -62 kg.