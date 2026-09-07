Taekwondo, Vito Dell’Aquila risponde presente anche nel Grand Prix di Muju. Torneo incolore per gli altri azzurri

Termina con un bottino di un piazzamento sul podio, due noni ed un diciassettesimo posto la spedizione azzurra che ha preso parte al Grand Prix di Muju 2026, evento di classificazione G6 che metteva in palio punti pesanti per i ranking mondiali e olimpici. Vito Dell’Aquila si è preso la scena centrando un’ottima terza posizione nella categoria -58 kg e confermandosi ai vertici internazionali del taekwondo tre mesi dopo il magico trionfo al Foro Italico.

Il 25enne di Mesagne, campione olimpico a Tokyo 2021, colleziona dunque il secondo podio consecutivo in un Grand Prix e fa un piccolo passo avanti nel lungo percorso di qualificazione a cinque cerchi verso Los Angeles 2028. Dell’Aquila ha disputato una gara di alto livello, vincendo tre incontri per 2-0 e fermandosi solamente in semifinale contro il padrone di casa sudcoreano oro olimpico a Parigi 2024 Tae-Joon Park.

Il match è stato comunque piuttosto combattuto e non ha evidenziato una netta superiorità da parte dell’asiatico, che sembra aver cominciato a prendere delle contromisure specifiche proprio per contrastare il rivale azzurro ma ha poi perso in finale con il connazionale Jun Seo Bae. Trasferta positiva in ogni caso per il pugliese classe 2000, che potrà concentrarsi nelle prossime settimane sulla preparazione in vista della Finale del Grand Prix in Kazakistan di fine novembre.

In assenza dell’altra grande stella del movimento tricolore Simone Alessio, che sta recuperando dall’operazione al menisco a cui si era sottoposto qualche settimana fa, l’Italia ha archiviato una doppia eliminazione agli ottavi con Mattia Molin nei pesi massimi e Andrea Conti nei -58 kg oltre ad una sconfitta immediata al primo turno per Angelo Mangione nei -80 kg.