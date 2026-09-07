Taekwondo, Mattia Molin vince un incontro ma resta fuori dal podio al Grand Prix di Muju

Si chiude senza acuti per l’Italia per terza e ultima giornata del Grand Prix di Muju 2026, evento di classificazione G6 che mette in palio punti pesanti per il ranking di qualificazione olimpica. Dopo il podio raccolto nel day-1 da Vito Dell’Aquila nei -58 kg non sono arrivati altri exploit per la spedizione tricolore in Corea del Sud, con l’unico azzurro impegnato oggi che si è fermato agli ottavi di finale.

Mattia Molin, rappresentante italiano tra i pesi massimi (+80 kg), aveva battuto in rimonta al debutto il polacco Szymon Piatkowsky in tre round (2-7, 5-5, 16-13) per poi venire sconfitto nettamente agli ottavi dal greco Vasileios Tholiotis con i parziali di 2-1 e 13-0. La nona piazza finale consente al ventenne veneto di incassare 9.07 punti nel ranking a cinque cerchi, anche se in questa categoria il punto di riferimento per l’Italia è Simone Alessio.

Il Final Block odierno ha chiuso ufficialmente il programma del torneo asiatico di livello G6 con le vittorie del padrone di casa sudcoreano Jinho Mun (2-0 sul croato Marko Golubic) nei -68 kg, dell’egiziano Seif Eissa (2-0 sul russo Vladislav Larin) nei +80 kg e della sudcoreana Da Bin Song (2-1 sulla russa Anastasiia Kosmycheva) nei +67 kg.