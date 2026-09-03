Taekwondo: Italia guidata da Vito Dell’Aquila al Grand Prix di Muju. Out Simone Alessio

La nazionale italiana è pronta a un nuovo appuntamento di una stagione internazionale molto intensa. I Giochi del Mediterraneo sono alle spalle, ora il focus torna sui Grand Prix: eventi che mettono in palio pesanti punti di qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Secondo atto in calendario, dopo quello inaugurale di Roma: si vola a Muju, in Corea del Sud, in uno dei templi della disciplina. Dal 4 al 7 settembre: prima le categorie paralimpiche e poi quelle olimpiche.

Azzurri presenti con 5 elementi in questa trasferta asiatica: a guidare il gruppo saranno Antonino Bossolo, classificatosi al secondo posto a Roma nella categoria maschile dei -70 kg classe paralimpica K44, e Vito Dell’Aquila, che nei -58 kg si è preso la vittoria nel “teatro capitolino” infiammando il Foro Italico.

Oltre a loro 2, saranno presenti in Corea del Sud: Andrea Conti, sempre nella categoria dei -58 kg, e i più pesanti Angelo Mangione (-80 kg) e Mattia Molin (+80 kg). Tutti e tre proveranno a fare più strada possibile nei tabelloni in cui saranno impegnati.

Non sarà presente invece, convocato in prima istanza, Simone Alessio: il calabrese, secondo a Roma nei +80 kg, sta recuperando dall’operazione al menisco a cui si era sottoposto qualche settimana fa. Salterà quindi questo appuntamento per essere al via del prossimo evento Grand Prix: in programma a Parigi dall’8 all’11 ottobre.

Taekwondo, i convocati dell’Italia per il Grand Prix di Muju (Corea del Sud)

Parataekwondo

Antonino Bossolo (-70 kg K44), 4 settembre

Taekwondo

Vito Dell’Aquila e Andrea Conti (-58 kg), 5 settembre

Angelo Mangione (-80 kg), 6 settembre

Mattia Molin (+80 kg), 7 settembre