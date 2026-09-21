Taekwondo, i convocati dell’Italia per il Polish Open 2026: c’è Vito Dell’Aquila in “un’altra categoria”

Dopo il Grand Prix di Roma, i Giochi del Mediterraneo e il Grand Prix di Muju, l’Italia del taekwondo è pronta a rivolgere i suoi orizzonti verso il prossimo appuntamento internazionale in agenda: quello con il Polish Open, torneo G1, in programma il 26 e il 27 settembre.

Sui tatami del Bemowo Sports Centre di Varsavia, saranno ben 5 gli azzurri in gara, in un appuntamento che potrà offrire indicazioni verso la volata finale di un 2026 molto intenso.

Nell’elenco dei convocati, spicca Vito Dell’Aquila: il pugliese, dopo aver vinto nella capitale e aver ottenuto il terzo posto in Corea del Sud (nell’ambito della corsa alla qualificazione olimpica a Los Angeles 2028), sarà di scena nell’Est Europa in una categoria diversa dagli abituali 58 kg, competerà infatti nei -63 kg.

Nello stesso tabellone, sarà presente anche Ludovico Iurlaro, che si è preso un ottimo secondo posto German Open di Amburgo, mentre nella categoria più leggera dei -54 kg sarà Gaetano Ciriviello a difendere i colori azzurri.

Al femminil infine, l’Italia sarà rappresentata da Anna Frassica (-57 kg) e Lucia Pezzolla (-62 kg): un banco di prova importante per entrambe che vorranno provare a confermare la loro crescita a livello internazionale.

Taekwondo, i convocati dell’Italia per il Polish Open 2026

Gaetano Cirivello, M -54 kg

Ludovico Iurlaro, M -63 kg

Vito Dell’Aquila, M -63 kg

Anna Frassica, F -57 kg

Lucia Pezzolla, F -62 kg