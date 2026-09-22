Taekwondo, i convocati dell’Italia per il Grand Prix di Parigi: Simone Alessio presente in Francia

Dopo le tappe di Roma e Muju, le Grand Prix Series di taekwondo sono pronte a tornare in scena con il terzo appuntamento di questo 2026, che ha lanciato la corsa alle qualificazioni verso Los Angeles 2028. I migliori interpreti del mondo, per le otto categorie di peso presenti nel programma che poi sarà quello a Cinque Cerchi, arrivano a Parigi: dove combatteranno fra l’8 e il 9 ottobre prossimi all’interno del Palais des Sports Marcel Cerdan di Levallois-Perret.

L’Italia, dopo aver registrato la vittoria di Vito Dell’Aquila a Roma e il terzo posto dello stesso pugliese nel meeting coreano (-58 kg al maschile), è pronta a scendere in gara tanto nel taekwondo quanto nel parataekwondo. A difendere i colori azzurri sui tatami transalpini, per quanto riguarda il taekwondo, sarà Simone Alessio: il calabrese, dopo il secondo posto ottenuto nella capitale a inizio giugno e il forfait per la manifestazione tenutasi in terra asiatica (a causa di un infortunio al menisco), sarà in tabellone nei +80 kg; nella città che nel 2024 lo ha visto vincere il bronzo olimpico, in quel caso nei -80 kg.

Nel paratakewondo invece, Italia presente con tre atleti: Antonino Bossolo nei -70 kg (il siciliano ha già ottenuto due podi fra Roma e Muju), Suemi Ricci (-52 kg) e Giulia Cassar (-62 kg). A livello di schedule dell’evento parigino sarà il parataekwondo a dare il via alla rassegna, giovedì 8 ottobre, mentre Simone Alessio sarà in gara venerdì 9 ottobre.