Taekwondo, Angelo Mangione eliminato nelle prime fasi del Grand Prix di Muju

Dopo l’ottimo terzo posto conquistato ieri da Vito Dell’Aquila nei -58 kg, va in archivio con un bilancio negativo per i colori azzurri la seconda giornata del Grand Prix di Muju 2026, evento di classificazione G6 che mette in palio punti pesanti per il ranking olimpico. Angelo Mangione, unico azzurro in gara oggi, è stato eliminato infatti al primo turno nella categoria -80 kg.

Il diciannovenne siciliano è uscito di scena ai sedicesimi di finale venendo sconfitto piuttosto nettamente dal cileno Joaquin Churchill Martinez per 2-0 con i parziali di 6-2 e 14-6. Mangione, reduce dal quinto posto ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, porta a casa dunque solamente 6.35 punti restando lontano per il momento dalla zona qualificazione diretta per Los Angeles 2028.

Domani sarà Mattia Molin a chiudere la spedizione tricolore in Corea del Sud cimentandosi nel torneo dei pesi massimi. Per quanto riguarda le categorie di peso odierne, sono arrivate le vittorie della brasiliana Maria Clara Pacheco nei -57 kg, del bielorusso Raman Turavinau nei -80 kg e della cinese Jiani Xing nei -67 kg.