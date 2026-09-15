Tadej Pogacar torna… sui rulli. Lo sloveno rassicura sulle sue condizioni con un video

Si era fermato a circa 32 km dal traguardo dell’ottava tappa della Vuelta di Spagna 2026, la Puçol-Xeraco, per una rovinosa caduta e ora si rimette subito in azione. A poco più di due settimane dall’incidente che lo ha estromesso dalla corsa a tappe iberica, Tadej Pogacar è tornato in sella. Una notizia non di poco conto per il mondo del ciclismo e dello sport in generale. Per mezzo di un video pubblicato sui suoi profili social il fuoriclasse sloveno ha fatto vedere a tutto il mondo che il peggio è passato ed è pronto a rimettersi in carreggiata in vista della prossima stagione.

“Non proprio come avevamo pianificato di trascorrere il mese di settembre. Almeno siamo in buona compagnia. Un grande grazie ai nostri team, alle famiglie, agli amici e a tutti voi per l’incredibile supporto. Siamo molto grati”. Con queste parole il vincitore di cinque Tour de France ha voluto salutare i suoi tifosi ed il mondo del ciclismo in generale.

Al momento il nativo di Komenda ha potuto salire solamente sui rulli, come ha fatto vedere nel video. Un video nel quale, in maniera molto rapida, ha voluto proporre quanto vissuto negli ultimi giorni, dopo la caduta della Vuelta. Tadej Pogačar ha voluto mettere in mostra le ore difficili vissute tra ospedale, cicatrici e molto altro. Com’è ben noto il classe 1998 non tornerà in azione nel finale di stagione (salterà il Giro di Lombardia e il Mondiale) e si rivedrà in gruppo solamente nel 2027.

IL VIDEO DI TADEJ POGACAR