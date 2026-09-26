Tadej Pogacar torna ad allenarsi in bicicletta, “ultimo giorno con la maglia arcobaleno”. Sarà agli Europei?

Tadej Pogacar ha voluto onorare il suo ultimo giorno da Campione del Mondo, tornando in bicicletta a un mese di distanza dalla caduta alla Vuelta di Spagna e dalla conseguente operazione alla clavicola fratturata. Il fuoriclasse sloveno ha indossato la maglia arcobaleno alla vigilia della prova in linea iridata, che si disputerà domenica 27 settembre sulle strade di Montreal (Canada) e che incoronerà il nuovo proprietario della casacca più amata nell’universo del ciclismo.

L’alfiere della UAE Emirates era tornato sui rulli la scorsa settimana e oggi ha fatto il passo successivo previsto nel suo percorso di recupero, salendo in gruppo e pedalando per un po’ di chilometri insieme alla fidanzata Urska Zigart, a Eddie Dunbar e Gladys Verhulst-Wild sulle strade di Monaco. Il momento è stato immortalato da un video, in cui i quattro hanno anche mostrato la cicatrice delle operazioni subite per guarire le rispettive fratture.

Il post pubblicato su Instagram è stato accompagnato dalla didascalia: “Primo giorno di rientro, ultimo con la maglia iridata“. Chi gli succederà nell’albo d’oro? Il belga Remco Evenepoel rispetterà i favori del pronostico? E quando tornerà in gara Tadej Pogacar? Al momento risulta iscritto alla prova in linea degli Europei, previsti domenica 4 ottobre sulle strade di Lubiana.