Tadej Pogacar tenta il recupero lampo per gli Europei? L’ipotesi per correre in casa

Tadej Pogacar si è infortunato durante la Vuelta di Spagna e ha subito un intervento chirurgico, vedendosi costretto a dire addio al sogno di vincere i Mondiali per la terza volta consecutiva. Il fuoriclasse sloveno non sarà della partita domenica 27 settembre sulle strade di Montreal, quando la prestigiosa maglia arcobaleno passerà di mano.

Il vincitore di cinque Tour de France non pedalerà in gruppo sulle strade della località canadese, ma è già tornato ad allenarsi: nelle ultime ore, infatti, ha diffuso un video in cui si metteva alla prova sui rulli, a meno di un mese dalla caduta in terra iberica. Si è parlato più volte di un ritorno in scena direttamente nel 2027 ed è già stato annunciato che non correrà più in questa stagione, ma sembra che si possa aprire uno spiraglio per un recupero lampo.

L’obiettivo è chiaro: correre gli Europei nella sua Slovenia il prossimo 4 ottobre. I tempi sono molto stretti, ma sembra che l’alfiere della UAE Emirates voglia provare a difendere la maglia blu-stellata di fronte al proprio pubblico, come ha rivelato Beppe Conti durante l’ultima puntata di Radio Corsa, trasmissione Rai dedicata all’universo ciclistico.

Potrebbe trattarsi di una semplice passerella per onorare il pubblico, anche se immaginare Pogacar in gara senza velleità di vittoria appare molto strano. Ricordiamo che sabato 10 ottobre è previsto il Giro di Lombardia, ma appare complicato recuperare per essere protagonista nell’amata ultima Classica Monumento della stagione.