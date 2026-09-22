Tadej Pogacar, ritorno sempre più probabile agli Europei in casa: figura nell’elenco degli iscritti!

Si fa sempre più concreta l’ipotesi di vedere in azione Tadej Pogacar ai Campionati Europei di ciclismo su strada 2026, in programma a Lubiana dal 2 al 7 ottobre. Il cinque volte vincitore del Tour de France, costretto a saltare i Mondiali di Montreal a causa dell’infortunio rimediato durante l’ottava tappa della Vuelta a España, è presente infatti nell’entry list provvisoria della rassegna continentale.

Il 29enne nativo di Komenda è tornato ad allenarsi nei giorni scorsi (ha pubblicato un video in cui si metteva alla prova sui rulli) a meno di un mese dall’incidente avvenuto in Spagna che gli era costato una commozione cerebrale, la frattura scomposta della clavicola sinistra, una frattura cervicale stabile e diverse abrasioni oltre all’inevitabile ritiro dalla corsa a tappe iberica mentre si trovava saldamente in vetta alla classifica generale.

Inizialmente si era parlato di un ritorno alle competizioni nel 2027 con la chiusura anticipata di questa stagione, ma adesso sembra aprirsi uno spiraglio per la sua partecipazione alla prova in linea degli Europei che si terrà domenica 4 ottobre. Pogacar spera di bissare il titolo continentale conquistato nella passata edizione in Francia, andando a caccia di una nuova maglia blu-stellata sulle strade di casa nella sua Slovenia.

Vedremo se Tadej verrà schierato effettivamente in gara ed in quali condizioni, ricordando che sei giorni più tardi (il 10 ottobre) andrà in scena il Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione vinta ininterrottamente dal fenomeno dell’UAE Team Emirates XRG dal 2021 in poi.