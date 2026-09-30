Tadej Pogacar non correrà gli Europei: scelte discordanti e i convocati della Slovenia

Tadej Pogacar non correrà la prova in linea degli Europei 2026 di ciclismo, che andrà in scena domenica 4 ottobre in Slovenia. Il cinque volte vincitore del Tour de France si è infortunato all’ultima Vuelta di Spagna e ha subito un intervento alla clavicola sinistra, è tornato ad allenarsi da pochi giorni e si vociferava sull’effettiva possibilità che corresse la rassegna continentale di fronte al proprio pubblico, ma oggi è arrivata la conferma ufficiale sull’assenza dell’alfiere della UAE Emirates XRG.

Sembra essere stata proprio la compagine emiratina ad aver spinto affinché il dominatore del ciclismo contemporaneo non si sforzasse per la rassegna continentale e che proseguisse in un graduale percorso di recupero, per tornare in scena al meglio della forma nella prossima stagione, nonostante il sogno dell’atleta di gareggiare in casa. Contestualmente la Slovenia, che dovrà fare a meno del Campione d’Europa in carica, ha diramato la lista dei propri convocati, con cui cercherà di conquistare la maglia blustellata di fronte al proprio pubblico.

Il capitano sarà Primoz Roglic, reduce da una prova convincente ai Mondiali disputati domenica sulle strade di Montreal. Reduci dal Canada, saranno ai nastri di partenza anche Matej Mohoric, Gal Glivar, Matevz Govekar, Luka Mezgec e Jan Tratnik, ma attenzione anche a Jakob Omrzel (protagonista alla Vuelta) e a Domen Novak. Per la cronometro, che si disputerà mercoledì 7 ottobre, sono stati selezionati Roglic e Tratnik.