Tadej Pogacar correrà agli Europei? Staff categorico dopo il nome in startlist

Tadej Pogacar si è infortunato durante la Vuelta di Spagna e ha subito un intervento chirurgico alla clavicola sinistra, vedendosi costretto a dire addio al sogno di vincere i Mondiali per la terza volta consecutiva. Il fuoriclasse sloveno non ha avuto modo di essere della partita domenica 27 settembre sulle strade di Montreal, quando la prestigiosa maglia arcobaleno è passata sulle spalle dello statunitense Brandon McNulty, suo compagno di squadra alla UAE Emirates XRG.

Il vincitore di cinque Tour de France non ha pedalato in gruppo nella località canadese, ma è già tornato ad allenarsi: una decina di giorni fa aveva diffuso un video in cui si metteva alla prova sui rulli, a meno di un mese dalla caduta in terra iberica, e sabato 26 settembre ha voluto onorare il suo ultimo giorno da Campione del Mondo, tornando in bicicletta per la prima volta dopo un mese e pedalando per un po’ di chilometri insieme alla fidanzata Urska Zigart, a Eddie Dunbar e Gladys Verhulst-Wild sulle strade di Monaco.

Negli ultimi dieci giorni si è parlato più volte di un ritorno in scena direttamente nel 2027 ed era stato annunciato che non avrebbe più in questa stagione, ma era balenata l’ipotesi di un recupero lampo in vista della prova in linea degli Europei, che si disputeranno domenica 4 ottobre nella sua Slovenia. Un’opzione che sembra essere definitivamente sfumata, in base a quanto il suo staff ha dichiarato alla testata spagnola Marca.

Tadej Pogacar non parteciperà agli Europei. Sebbene il suo nome figurasse nella lista preliminare della Slovenia per l’appuntamento di Lubiana, l’entourage del corridore è stato categorico quando interpellato da Marca: “Non c’è alcuna possibilità che corra”. La sua presenza nella startlist preliminare sarebbe dovuta a una formalità, non a un cambiamento di programma, e il capitano della Slovenia dovrebbe essere Primoz Roglic, reduce da un buon Mondiale.