Tabellone Europei volley 2026: calendario, orari, tv, accoppiamenti dagli ottavi alla finale

Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta agli Europei 2026 di volley maschile: le migliori quattro classificate dei quattro gironi hanno staccato il biglietto per gli ottavi di finale e si è così definita la griglia che condurrà verso l’atto conclusivo. Il primo turno da dentro o fuori si disputerà tra sabato 19 e lunedì 21 settembre, martedì 22 e mercoledì 23 settembre saranno dedicati ai quarti di finale, poi tra venerdì 25 e sabato 26 settembre andranno in scena le semifinali e gli incontri che assegneranno le medaglie.

L’Italia ha primeggiato nel girone disputato tra Napoli e Modena e si è guadagnata l’incrocio con la non irresistibile Danimarca, quarta nella Pool C alle spalle del Belgio, della Finlandia e della Serbia: non si tratta di un avversario insormontabile e gli azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico, ma i nordici hanno fatto tremare i balcanici (sono stati rimontati da 2-0) e hanno battuto l’Olanda con il massimo scarto nel girone di Tampere.

I Campioni del Mondo puntano al quarto di finale da disputare contro la vincente di Grecia-Finlandia: ci potrebbe essere la replica del match contro gli ellenici, battuti con fatica per 3-0 al PalaPanini, oppure il nuovo confronto con i nordici, che hanno vinto le prime quattro partite di fronte al proprio pubblico, salvo perdere contro l’Estonia e chiudere in seconda piazza alle spalle dei Red Dragons. Gli azzurri disputeranno le prime due partite a Torino, poi è previsto il trasferimento a Milano per disputare la semifinale, verosimilmente contro la favorita Francia, attesa dal Portogallo e poi dalla vincente di Ucraina-Romania.

Le altre big più accreditate alla vigilia per la conquista del titolo continentale, che tra l’altro garantirà un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, sono nella parte basse del tabellone: la Polonia riprenderà la difesa del trofeo contro la Lettonia, per poi sfidare la vincente della sfida tra la Bulgaria (argento iridato) e la Germania e disputare la semifinale contro chi avrà la meglio nello spicchio che prevede Belgio-Cechia e Slovenia-Serbia.

Di seguito il calendario completo, il tabellone, il programma, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2026 di volley maschile. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e Sky (canali esatti da comunicare); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; prevista la diretta live testuale su OA Sport per tutti gli incontri dell’Italia. Gli orari sono italiani (non c’è fuso orario non Brno, a Istanbul sono un’ora avanti rispetto a noi).

TABELLONE EUROPEI VOLLEY 2026

Italia vs Danimarca

Finlandia vs Grecia

Francia vs Portogallo

Ucraina vs Romania

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Polonia vs Lettonia

Germania vs Bulgaria

Belgio vs Cechia

Slovenia vs Serbia

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY 2026

Sabato 19 settembre, ottavi di finale

Ore 15.00 Polonia vs Lettonia (a Sòfia)

Ore 18.00 Germania vs Bulgaria (a Sòfia)

Domenica 20 settembre, ottavi di finale

Ore 15.00 Ucraina vs Romania (a Sòfia)

Ore 18.00 Francia vs Portogallo (a Sòfia)

Due partite a Torino, in orario da definire

Lunedì 21 settembre, ottavi di finale

Due partite a Torino, in orario da definire

Martedì 22 settembre, quarti di finale

Due partite a Sòfia, in orario da definire

Mercoledì 23 settembre, quarti di finale

Due partite a Torino, in orario da definire

Venerdì 25 settembre

17.00 Semifinale 1 (a Milano)

21.00 Semifinale 2 (a Milano)

Sabato 26 settembre

Finali a orari da definire (a Milano)

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai e Sky (canali esatti da definire, per tutte le partite dell’Italia e i migliori match).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN (per tutte le partite dell’Italia e i migliori match); Euro Volley Tv per tutte le partite.

Diretta testuale: OA Sport.