Coppa Davis
Tabellone Coppa Davis 2026: gli incroci dai quarti alla finale
Il percorso è stato definito. Si è svolto a partire alle ore 12:00 la cerimonia del sorteggio della Final Eight di Coppa Davis a Bologna. Nell’impianto della BolognaFiere Arena, dal 24 al 29 novembre, le migliori otto squadre di questa edizione si confronteranno per conquistare la celebre Insalatiera.
L’Ital-tennis, che ha conquistato le ultime tre edizioni di questa rassegna, va a caccia della quarta affermazione di fila, per portare il computo complessivo a cinque. Gli azzurri, capitanati da Filippo Volandri, sfideranno la Corea del Sud nei quarti di finale, partendo favoriti.
In caso di vittoria, gli azzurri se la vedranno con la vincente tra la Cechia e il Canada. Sulla carta, una sfida equilibrata, aperta a qualsiasi risultato. Dall’altra parte del tabellone, la Spagna (n.2 del ranking) se la vedrà contro l‘Austria.
La compagine guidata da David Ferrer non dovrebbe aver problemi a prevalere contro gli austriaci, mettendo nel mirino la semifinale contro la vincente tra la Germania e la Gran Bretagna.
Di seguito il tabellone delle Finali di Coppa Davis 2026 dai quarti di finale alla finale:
TABELLONE FINALI COPPA DAVIS 2026
QUARTI DI FINALE
1. Italia vs Corea del Sud (25 novembre ore 16:00)
2. Cechia vs Canada (24 novembre ore 16:00)
3. Germania vs Gran Bretagna (26 novembre ore 10:00)
4. Spagna vs Austria (26 novembre ore 17:00)
SEMIFINALI
a) Vincitrice quarto di finale 1 vs Vincitrice quarto di finale 2 (27 novembre ore 16:00)
b) Vincitrice quarto di finale 3 vs Vincitrice quarto di finale 4 (28 novembre ore 12:00)
FINALE
Vincente semifinale “a” vs Vincente semifinale “b” (29 novembre ore 15:00)