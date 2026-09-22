Surf, ranking Championship Tour 2026: Leonardo Fioravanti n.2 e circondato dai brasiliani!

La sfida continua. Leonardo Fioravanti occupa la seconda posizione nel ranking mondiale WSL Men’s Championship Tour 2026, con 40.015 punti, al termine di una stagione che lo ha consacrato stabilmente ai vertici del surf internazionale. L’azzurro è l’unico atleta non brasiliano presente nelle prime cinque posizioni della classifica, in un gruppo di testa dominato dal gruppo verdeoro.

Al comando c’è Yago Dora, primo con 42.780 punti, mentre alle spalle di Fioravanti figurano tre nomi di assoluto rilievo del surf brasiliano: Italo Ferreira (39.930), Miguel Pupo (39.450) e Gabriel Medina (35.410).

Il percorso di Fioravanti nel Championship Tour 2026 è stato caratterizzato da risultati di grande rilievo e da una continuità che gli ha permesso di inserirsi nella lotta per il titolo mondiale.

Il momento più importante è arrivato al Surf City El Salvador Pro, dove il surfista italiano ha conquistato la sua prima storica vittoria nel Championship Tour, superando in finale proprio Ferreira. Un successo che ha confermato la capacità dell’azzurro di competere fino all’ultimo atto anche contro i principali protagonisti del circuito.

A questa affermazione si è aggiunto il risultato ottenuto al Vivo Rio Pro, nella “tana” dei surfisti verdeoro. Il secondo posto nella tappa ha permesso a Fioravanti di compiere un altro passo storico: diventare il primo italiano a indossare la lycra gialla di leader del ranking mondiale.

La sua candidatura ai vertici della classifica è stata poi rafforzata dalla continuità dei risultati, compreso il terzo posto al Fiji Pro, che gli ha consentito di mantenere un ritmo competitivo costante nella parte alta della graduatoria.

La corsa al titolo iridato entra ora nella fase decisiva. Restano tre appuntamenti al termine della stagione e, nel 2026, il Championship Tour non prevede più le WSL Finals nel precedente formato.

Il campione del mondo sarà determinato sulla base dei migliori nove risultati ottenuti nelle 12 tappe complessive del circuito. Un sistema che rende particolarmente importante la gestione del finale di stagione, considerando anche la possibilità di migliorare o sostituire i risultati meno redditizi.

L’ultimo appuntamento sarà ancora una volta a Oahu (Hawai), ma con una formula che restituisce all’evento conclusivo un peso specifico ancora maggiore. A partecipare sarà infatti l’intero roster iniziale del Championship Tour, composto da 36 uomini, offrendo a tutti gli atleti una possibilità di incidere sulla classifica fino all’ultima onda.

A rendere ancora più pesante il risultato della tappa finale sarà il punteggio: il vincitore riceverà 15.000 punti, contro i 10.000 assegnati normalmente in una tappa standard. I primi otto surfisti del ranking al momento dell’evento beneficeranno inoltre di un tabellone da testa di serie, entrando in gara dai round successivi per tutelare il vantaggio costruito durante la stagione.

Per Fioravanti, dunque, la rincorsa al titolo mondiale passa attraverso le ultime tre tappe del calendario. Con 40.015 punti, l’italiano è a distanza ravvicinata dalla vetta occupata da Yago Dora e deve allo stesso tempo guardarsi dalla pressione del gruppo brasiliano che lo circonda.