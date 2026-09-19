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Surf, Lexus Trestles Pro 2026: successi di Miguel Pupo ed Erin Brooks. Leonardo Fioravanti si ferma subito
Va in archivio il Lexus Trestles Pro 2026 di surf, nona tappa del Championship Tour, andato in scena a Lower Trestles, a San Clemente, in California, negli Stati Uniti: successi del brasiliano Miguel Pupo e della canadese Erin Brooks. Esce di scena nel secondo turno Leonardo Fioravanti, che si classifica 17°.
Nel settore maschile si impone il brasiliano Miguel Pupo, che supera di misura il nipponico Kanoa Igarashi, sconfitto con lo score di 14.77 (8.50+6.27) contro il 14.40 (7.67+6.73) del giapponese. Terminano al terzo posto, invece, il brasiliano Yago Dora e lo statunitense Cole Houshmand, eliminati in semifinale,
L’unico italiano in gara, Leonardo Fioravanti, dopo aver usufruito di un bye nel primo round, si ferma al secondo turno, battuto dal sudafricano Luke Thompson, che si impone per 13.87 (7.00+6.87) contro il 6.90 (3.83+3.07) dell’azzurro, che termina 17°.
Nel comparto femminile, senza azzurre al via, il successo va alla canadese Erin Brooks, che supera l’hawaiana Gabriela Bryan con il punteggio di 13.00 (7.00+6.00) contro 11.90 (6.33+5.67). Escono di scena in semifinale e chiudono al terzo posto la statunitense Sawyer Lindblad e l’australiana Molly Picklum.