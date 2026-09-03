Surf, Leonardo Fioravanti festeggia un altro podio nel Championship Tour

Il muro di Cloudbreak si ferma in semifinale, ma non intacca la straordinaria corsa di Leonardo Fioravanti. Alle Fiji, nell’ottavo appuntamento stagionale del Championship Tour della World Surf League, il surfista italiano chiude infatti al terzo posto e aggiunge un altro risultato di prestigio a una stagione fin qui da protagonista assoluto.

Per Fioravanti si tratta del terzo podio dell’anno, un bottino che fotografa con chiarezza la continuità raggiunta dal romano. Dopo il successo ottenuto a El Salvador e il momentaneo sorpasso in vetta alla classifica all’inizio dell’estate, l’azzurro resta stabilmente nelle posizioni di vertice del circuito. Il risultato di Cloudbreak gli permette di consolidare la seconda piazza mondiale con 41.015 punti, mantenendolo a distanza ravvicinata dal brasiliano Italo Ferreira, leader del ranking con 43.250.

Il percorso in questo round aveva preso una piega decisamente positiva già nelle fasi iniziali. Fioravanti ha superato i primi turni con autorità, riuscendo poi a imporsi contro avversari di alto livello come lo statunitense Eli Hanneman e gli australiani Morgan Cibilic e Ryan Callinan. L’ultimo ostacolo verso la finale è stato Cole Houshmand: nella semifinale, al termine di una batteria combattuta, l’americano ha avuto la meglio sull’italiano, interrompendone la corsa verso il titolo.

A conquistare la prova maschile è stato proprio Houshmand, autore di una prestazione di grande solidità nell’atto conclusivo contro Gabriel Medina. Lo statunitense ha superato il fuoriclasse brasiliano con il punteggio di 16,87, centrando così la terza vittoria della propria carriera nel Championship Tour.

Anche il tabellone femminile ha regalato un verdetto di rilievo. Erin Brooks ha centrato una storica doppietta, imponendosi alle Fiji dopo il precedente successo ottenuto a Tahiti. La diciannovenne canadese ha beneficiato del ritiro di Isabella Nichols: l’australiana, infortunatasi alla caviglia durante la semifinale, non ha potuto prendere parte alla finale e ha dovuto rinunciare alla sfida per il titolo.

Archiviata la parentesi oceanica, il Tour guarda ora agli Stati Uniti. Il prossimo appuntamento sarà in California con il Lexus Trestles Pro, in programma dall’11 al 20 settembre 2026. Fioravanti si presenterà alla tappa forte del secondo posto nel ranking e con l’obiettivo di continuare a contendere ai migliori del mondo la leadership della stagione.